Эксперт РТУ МИРЭА Силаев заявил, что ИИ за месяц переписки может составить подробный профиль человека

Искусственный интеллект способен составить подробное представление о человеке всего за месяц регулярной переписки, даже если тот не раскрывал данные напрямую. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По словам эксперта, из формулировок запросов и реакций алгоритмы могут предположить профессию, круг интересов, распорядок дня, финансовые ограничения и склонность пользователя к сомнениям, подстраивая манеру ответов под конкретного собеседника.

Главный риск такой персонализации — иллюзия надежности советов: убедительный ответ не гарантирует его достоверность. Чтобы выявить влияние контекста, Силаев посоветовал задать важный вопрос в старом диалоге, затем повторить его в чистом чате и сравнить формулировки, а также следить за сохраненной памятью сервиса.