Эксперт РТУ МИРЭА Силаев предостерег от неосторожного обращения с персональными данными при работе с нейросетями

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предостерег от неосторожного обращения с персональными данными при работе с нейросетями. Об этом написало URA.RU .

Он отметил, что после загрузки документов в нейросети человек теряет контроль над своей информацией. Пользователь не может знать, где и как долго будут храниться его данные, а также как они могут быть использованы в дальнейшем. Особенно это касается документов, содержащих персональные данные, финансовые бумаги и медицинские заключения.

Силаев рекомендует придерживаться принципа минимальной достаточности при работе с нейросетями. Это означает, что следует передавать только те данные, которые необходимы для выполнения конкретной задачи. Если без загрузки документа обойтись нельзя, эксперт советует удалять из него фамилии, адреса, номера документов, банковские реквизиты, QR-коды, подписи и названия организаций.

По мнению специалиста, чем меньше чувствительных данных передается ИИ-сервису, тем ниже риск их дальнейшего распространения или использования не по назначению.