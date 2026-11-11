Эксперт РТУ МИРЭА Силаев объяснил опасность создания паролей с помощью нейросетей

Создавать пароли с помощью нейросетей небезопасно даже при кажущейся сложности комбинаций. Об этом сайту Lenta.ru сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Специалист объяснил, что языковые модели генерируют текст на основе вероятностей, а не криптографически стойких генераторов случайных чисел. Поэтому внешне сложные комбинации содержат предсказуемые закономерности и могут повторяться при одинаковых запросах, облегчая злоумышленникам автоматизированный подбор, отметил «Ридус».

Силаев рекомендовал использовать проверенные генераторы в браузерах и операционных системах, менеджеры паролей, а также подключать многофакторную аутентификацию. Эксперт также предостерег от отправки действующих паролей чат-ботам для проверки: конфиденциальные данные передаются сторонней системе и могут там сохраниться.