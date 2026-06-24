Вице-президент РСТ Горин отметил, что большинство россиян выбирают внутренний туризм, несмотря на дефицит топлива

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что 70% путешественников предпочитают поездки по России, а 30% выбирают зарубежные туры.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция. По статистике, из семи миллионов поездок в Турцию два миллиона — это транзит, включая перелеты через Стамбул, а пять миллионов — классический отдых.

Горин отметил, что несмотря на дефицит бензина в определенных регионах, 50% путешественников выбирают автомобильные поездки. Остальные 50% распределяются между авиационным и железнодорожным транспортом, причем на долю последнего приходится 20%.