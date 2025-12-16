Эксперт Росводоканала Чайкин сообщил, что в праздники возрастает риск засоров из-за жировых ловушек

Во время новогодних праздников значительно повышается количество жалоб на проблемы с канализацией. Основные причины возникновения засоров перечислил главный инженер Росводоканала Барнаул Евгений Чайкин в беседе с MIR24.TV .

По его словам, одной из главных угроз для водоотведения становится скопление жирового осадка внутри труб. Многие хозяйки привыкли смывать использованное растительное масло и остатки еды прямо в раковину или унитаз.

«Самостоятельно избавиться от такого засора очень сложно. Поэтому масло с посуды лучше собрать салфетками и выкинуть в мусорное ведро», — отметил эксперт.

Как пояснил Чайкин, еще одной распространенной причиной засорения являются влажные гигиенические салфетки. Несмотря на сходство с обычной бумагой, они плохо распадаются в воде и способны создавать плотные скопления, приводящие к серьезным проблемам в трубопроводах.