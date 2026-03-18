Эксперт Росреестра Горелова призвала проверять сведения о недвижимости на официальных ресурсах

Сделки с недвижимостью продолжают привлекать внимание мошенников. Заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова поделилась рекомендациями, как обезопасить себя. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

По словам эксперта, сотрудники ведомства никогда не звонят собственникам жилья с просьбой сообщить личные данные или передать деньги. Все уведомления и письма, связанные с недвижимостью, проводятся через официальные порталы.

Для защиты от мошенничества специалист призвала проверять информацию о недвижимости на официальных ресурсах или обращаться лично в органы власти. В случае подозрений рекомендуется связаться напрямую со специалистами или правоохранительными органами.