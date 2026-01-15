Эксперт Рослесхоза Шматков предупредил, что неправильная утилизация елки грозит штрафом до пяти тысяч рублей

По словам специалиста, можно сдать елку в специальный пункт приема. Во многих городах и населенных пунктах России есть такие пункты, где деревья ждут две судьбы: измельчение в щепу, которая потом используется для озеленения городов, ландшафтной архитектуры, отсыпки дорожек или же отправка в зоопарк на корм животным.

Кроме того, можно вынести елку к местам сбора бытовых отходов. Если во дворе нет контейнера для крупногабаритных отходов, дерево следует разрубить на части и сложить в контейнер для обычного бытового мусора. Нельзя бросать елку рядом с местом по сбору отходов или забрасывать дерево в обычный мусорный бак — это грозит административным штрафом от двух до пяти тысяч рублей.