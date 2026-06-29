Эксперт Роскачества Поздняков разъяснил условия для прекращения кредитных обязательств

В России существуют законные основания для освобождения заемщика от кредитных обязательств, однако это не означает автоматического списания долга. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT отметил, что договор может быть признан недействительным, если он был оформлен с нарушениями, например, мошенниками. В таком случае необходимо обратиться в полицию и подать иск в суд.

Если кредит застрахован, и произошло страховое событие, такое как утрата трудоспособности, страховая компания может погасить долг, при условии, что это прописано в договоре. Процедура банкротства также позволяет списать долги, но требует проверки финансового положения заемщика.

Кроме того, участники специальной военной операции и их супруги могут списать просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Потеря работы или падение доходов не освобождают от долга, но могут быть основанием для реструктуризации. Попытки игнорировать обязательства без законных оснований приведут к судебным разбирательствам и ограничениям со стороны приставов.