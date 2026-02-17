Эксперт Роскачества Ганькина рассказала об оплате работающим 23 Февраля

Работа в праздничный день 23 Февраля будет оплачиваться по правилам, закрепленным в статье 153 Трудового кодекса России. Об этом сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT .

Эксперт уточнила, что у сотрудника есть два варианта компенсации за работу в праздник. Первый — это двойная оплата. Второй вариант — это отдых в другой день, который можно взять в течение года. В этом случае за отработанный праздник выплачивается одинарная сумма. Если сотрудник не использовал день отдыха до увольнения, ему положена денежная компенсация.

Важно отметить, что работодатель должен получить согласие сотрудника на выход на работу в праздничный день.