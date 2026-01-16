Эксперт РОСБИОТЕХа Гламаздин предупредил об опасности длительного нахождения елки в помещении

Держать новогоднюю елку в доме дольше двух-трех месяцев может быть вредно для здоровья и качества воздуха, независимо от того, живая она или искусственная. Об этом рассказал директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в беседе с RT .

Эксперт напомнил, что живая ель со временем начинает активно высыхать и разрушаться. По мере испарения влаги в воздух попадают микрочастицы растительного происхождения, пыль и споры плесневых грибов. Особенно быстро плесень развивается в теплых и плохо проветриваемых помещениях.

Как пояснил специалист, искусственное дерево при длительном использовании тоже не лишено рисков. На его поверхности накапливаются пыль, бытовые аллергены и микроорганизмы, особенно если изделие хранится в разобранном виде без чехла и не очищается регулярно.