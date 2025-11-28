Эксперт Росбиотеха Деревсков заявил, что саббатикалы угрожают стабильности пищевой промышленности

Молодежь требует у работодателей право на долгие отпуска – саббатикалы. Массовые длительные трудовые паузы негативно скажутся на обеспечении населения продуктами питания. Об этом заявил преподаватель Росбиотех Константин Деревсков в комментарии MIR24.TV .

По словам специалиста, компаниям придется повышать цены, сокращать ассортимент и снижать стандарты качества. Ключевые работники потеряют квалификацию, а восстановиться после долгого перерыва трудно.

«Бизнес ждут новые вызовы от зумеров, связанные с их ответственностью и работоспособностью. Модель, предполагающая предоставление годовых отпусков с доплатой и сохранением рабочего места, скорее применима к бизнесам с особой бизнес-моделью, например, к креативным агентствам, дизайнерским студиям. Производство такое не может себе позволить», — подчеркнул эксперт.

Вместо сомнительной моды лучше развивать внутреннюю мотивацию сотрудников и укреплять корпоративную культуру, предложил Деревсков.