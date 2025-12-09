Эксперт РАНХиГС Галий спрогнозировала дефицит кадров в ключевых отраслях российского рынка труда

В ближайшие семь лет на российском рынке труда сохранится высокий спрос на медицинских работников, квалифицированных рабочих, IT-специалистов, инженеров, педагогов и ученых. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий в беседе с «ФедералПресс» .

По мнению эксперта, направления подготовки студентов колледжей и вузов должны соответствовать реальным потребностям экономики. Сейчас продолжит расти IT-сфера, особенно в направлениях, связанных с искусственным интеллектом, кибербезопасностью, машинным обучением и облачными технологиями. Востребованы будут специалисты по ИИ/ML, Data Engineering, системные архитекторы, DevOps/SRE-инженеры, а также разработчики с сильной математической и алгоритмической подготовкой.

Логистическая и строительная отрасли также испытывают дефицит кадров. В этих сферах востребованы специалисты, умеющие работать с цифровыми инструментами.

Таким образом, можно выделить общие тенденции развития рынка труда России: технологическая трансформация и дефицит кадров. Чтобы сбалансировать рынок труда, необходимо увязывать направления подготовки студентов с реальными потребностями экономики, подчеркнула Галий.