Эксперт «Работы.ру» Ветерков сообщил, что пенсионеры востребованы в торговле и на госслужбе

Заместитель гендиректора портала «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью ИА НСН рассказал о положении пожилых работников на российском рынке труда.

По словам эксперта, компании предоставляют таким сотрудникам выгодные условия: гибкий рабочий график, дистанционную занятость, облегченный режим нагрузки и специализированные программы адаптации. Однако зарплата у пожилых на 10-15% ниже, чем у молодых коллег.

Ветерков также перечислил сферы, в которых пенсионеры наиболее востребованы. В список попали образование, наука, здравоохранение, государственная служба, муниципальное управление, розничная торговля, обслуживание и сельскохозяйственное производство.