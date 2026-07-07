Эксперт «Работы.ру» Ветерков посоветовал работодателям учить рекрутеров использовать ИИ

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил в беседе с KP.RU , что HR-специалисты часто неправильно настраивают ИИ-системы, задавая слишком жесткие фильтры. В результате квалифицированные кандидаты отсеиваются по формальным признакам.

Ветерков подчеркнул, что нейросети могут ускорить процессы отбора кандидатов. Важно обучать HR-специалистов работать с ИИ-инструментами и критически оценивать их рекомендации.

По словам эксперта, искусственный интеллект является эффективным инструментом для оптимизации работы: он способен значительно ускорить выполнение рутинных задач. Однако полностью заменить профессиональную интуицию и многолетний практический опыт специалиста по подбору персонала нейросети не смогут.