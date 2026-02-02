Эксперт программы «X5 Клуб» Самойлова поделилась советами, как устроить уютный ужин на День всех влюбленных

День всех влюбленных — отличный повод для романтического вечера дома. Чтобы устроить уютный ужин при свечах и создать незабываемую атмосферу, важно продумать все заранее. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова в беседе с Life.ru поделилась советами, как сделать этот вечер красивым и разумным с точки зрения бюджета.

Для начала стоит заняться шопингом заранее, чтобы избежать ажиотажа и спешки. В первую очередь можно приобрести товары с длительным сроком хранения, такие как конфеты, шоколад и замороженные морепродукты (креветки, мидии, кальмары). Морепродукты часто дешевле в замороженном виде и быстро готовятся.

Алкогольные напитки, например, игристое вино, также лучше выбирать заранее. Многие магазины предлагают скидки и акции на алкоголь, что дает возможность приобрести любимое вино по выгодной цене.

Свежие овощи, фрукты, зелень, сыры и колбасные изделия лучше купить за один-два дня до праздника, чтобы выбрать самые качественные и свежие продукты.

Особое внимание эксперт уделила цветам. В супермаркетах букеты, как правило, стоят дешевле, чем в специализированных магазинах. К тому же в преддверии праздника торговые сети часто предлагают специальные акции на цветы.

Самойлова советует не усложнять меню. Достаточно одного горячего блюда и нескольких быстрых закусок. Например, можно приготовить морепродукты со сливочным маслом и чесноком, подать их с легким овощным салатом и дополнить мясной нарезкой или канапе. На десерт подойдут фрукты или конфеты.