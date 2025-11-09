Представители поколения Z воспринимают новогоднюю ночь как значимое медийное событие, которое требует тщательной подготовки. Об этом рассказал директор по SMM и ORM в PR Partner Дамир Фейзуллов в беседе с РИАМО .

По словам эксперта, для зумеров новогодняя ночь — это не просто застолье, а возможность создать уютную и душевную атмосферу. Роскошь отходит на второй план, уступая место комфорту и уюту, написал «ФедералПресс».

Зумеры часто выбирают нестандартные места для празднования, такие как глэмпинг, лесные домики или лофты, чтобы провести фотосессию. Они активно используют шаблоны для вечеринок и интерактивные боты с отсчетом времени до полуночи.

Для создания теплой атмосферы уделяется внимание каждой детали: пространства украшают для фотозон, а популярными развлечениями становятся TikTok-челленджи и батлы в коротких видео.

В качестве подарков зумеры предпочитают сертификаты на обучение, подписки на сервисы, аватарки из Midjourney или видеооткрытки из Sora. Фейерверки заменяются проекциями, AR-фильтрами и дронами.

По мнению Фейзулова, праздник становится своего рода сценой, а молодежь — режиссерами. Они вдохновляются трендами из соцсетей и стремятся воплотить их в реальности, чтобы создать уникальные моменты и сохранить их в памяти.