Эксперт по ЖКХ Бондарь заявил, что льготы по ЖКХ для предпенсионеров варьируются в зависимости от региона

В России предусмотрены различные льготы для граждан, приближающихся к пенсионному возрасту, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако конкретный перечень льгот может различаться в зависимости от региона проживания, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он объяснил, что на федеральном уровне лица предпенсионного возраста могут пользоваться правом на освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект каждого вида недвижимости. Это позволяет им получить налоговые льготы на одну квартиру, один дом и один гараж. Такая мера поддержки значительно снижает финансовую нагрузку на людей предпенсионного возраста, добавил эксперт.

Что касается льгот по оплате коммунальных и жилищных услуг, то они в большинстве случаев устанавливаются на региональном уровне. Во многих субъектах Российской Федерации предпенсионеры могут ожидать скидок на коммунальные платежи. В некоторых регионах также предусмотрены компенсации части расходов на жилищные и коммунальные услуги.

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