Эксперт по ЖКХ Бондарь: украшение подъезда и двора к Новому году нужно согласовывать с управляющей компанией

При новогоднем украшении подъезда и дворовой территории многоквартирного дома необходимо соблюдать правила безопасности и согласовывать свои действия с управляющей компанией. Об этом рассказал «Известиям» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист отметил, что устанавливать елку в подъезде нужно таким образом, чтобы расстояние между стенами и ветвями составляло не менее одного метра. При выборе гирлянд следует отдать предпочтение только товарам заводского изготовления, имеющим сертификаты качества.

При декорировании зон общего пользования рекомендуется отказаться от мишуры и игрушек из пластика, так как это горючие материалы. Безопасной альтернативой станут изделия из стекла, металла или огнеупорного текстиля, резюмировал Бондарь.