Эксперт по ЖКХ Бондарь: счетчики помогут сэкономить на коммунальных платежах летом

Установка счетчиков поможет существенно сэкономить на коммунальных платежах в летний период. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с News.ru.

По его словам, тогда плата будет производиться только за действительно потребленные услуги. Летом использование ресурсов минимально, разница между нормативом и реальным расходом особенно заметна, сообщила «Национальная служба новостей».

Также летом можно сэкономить на электроэнергии. Потребность в искусственном освещении снижается благодаря увеличению светового дня, отметил Бондарь.

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