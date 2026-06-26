Эксперт по ЖКХ Бондарь счел выгодным использование стиральной машины ночью

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT , можно ли использовать стиральную машину в позднее время.

По его словам, заниматься стиркой в ночные часы не только допустимо, но и выгодно для семейного бюджета.

«Обращения (соседей — прим. ред.) по поводу работающей машинки маловероятны, так как зафиксировать нарушение здесь практически невозможно», — отметил специалист.

Он объяснил, что ночной график помогает существенно экономить деньги, если в квартире установлен многотарифный прибор учета электроэнергии. В период с 23 до 7 часов стоимость электричества падает, добавил «Сiбдепо».