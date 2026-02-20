Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что сжигание Масленицы во дворе дома может обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь предупредил в беседе с РИА «Новости» , что сжигание чучела во время Масленицы во дворе жилого дома может привести к штрафу до 15 тысяч рублей.

Бондарь подчеркнул, что разведение открытого огня во дворе, включая сжигание чучела, вероятно, нарушает правила пожарной безопасности и может быть квалифицировано как нарушение по статье 20.4 КоАП РФ. Для граждан это может обернуться штрафом в размере от пяти до 15 тысяч рублей, а для управляющей компании как юридического лица — от 300 до 400 тысяч рублей, отметил «ФедералПресс».

Эксперт рекомендовал жителям согласовывать планы по организации праздника во дворе с управляющей компанией, направив ей соответствующее письменное обращение. Он отметил, что жильцы имеют право использовать общую придомовую площадь для гуляний, но проведение торжеств должно соответствовать законодательству и учитывать интересы всех граждан.

Масленичная неделя начнется 16 февраля, а традиционное сжигание чучела состоится в ее завершающий день — 22 февраля.