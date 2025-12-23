Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал сфотографировать счетчики перед отъездом на новогодние каникулы
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал перекрыть воду перед тем, как уехать на новогодние праздники. Это поможет снизить риск протечек, сообщила «Москва 24».
По словам специалиста, также важно оставить свои контакты соседям и управляющей компании.
«Если проведен газ, также необходимо закрывать специальный кран. А вот перекрывать отопление многоквартирного дома нельзя, так как это часто затрагивает общую систему», — добавил Бондарь.
Кроме того, он посоветовал сфотографировать показания счетчиков перед отъездом. Такой подход поможет заметить, меняются ли значения при неиспользовании ресурсов, и избежать лишних расходов.