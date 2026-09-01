Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, какие обязанности может выполнять консьерж

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что консьерж следит за порядком в подъезде и передает заявки управляющей компании, но не может проверять документы гостей, сообщает RT .

Услуга консьержа не входит в обязательный перечень работ по содержанию многоквартирного дома. Решение о найме сотрудника и круг его задач собственники принимают на общем собрании.

Консьерж может обращать внимание на посторонних в подъезде, вести журнал посещений курьеров и строителей, наблюдать за холлом, лифтами и входными дверями. При аварии или поломке он передает информацию диспетчеру. Ему также могут доверить ключи от подвала, чердака или щитовой для работников коммунальных служб.

«Главная ответственность консьержа заключается в соблюдении регламента и быстрой передаче информации», — пояснил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что консьерж не вправе требовать паспорт или записывать личные данные посетителей. Проверять документы могут только сотрудники правоохранительных органов.