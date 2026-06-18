Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил об обязанности УК бороться с тараканами в многоквартирном доме

Управляющая компания обязана следить за санитарным состоянием общего имущества многоквартирного дома, включая подвалы, чердаки и подъезды. При обнаружении тараканов УК должна оперативно провести дезинсекцию, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, если насекомые появляются в квартире из-за проблем в местах общего пользования, например из заброшенного подвала или незакрытого мусоропровода, собственник может потребовать от УК возмещения расходов на дезинсекцию.

Если же тараканы массово появляются из-под конкретной двери, а владелец квартиры не предпринимает никаких действий, УК совместно с жильцами может составить акт и подать жалобу в Роспотребнадзор. Ведомство проведет проверку и направит собственнику требование привести жилье в порядок.