Эксперт по жилищному праву Федорук посоветовал обращаться в УК с жалобами на тараканов в квартире

Эксперт в области жилищного права Виктор Федорук рассказал Pravda.Ru , что для борьбы с тараканами , комарами и другими насекомыми, появляющимися из вентиляции, необходимо обращаться в управляющую компанию (УК). По его мнению, это самый действенный способ устранения проблемы.

Управляющая компания отвечает за общее имущество в доме и обязана организовывать мероприятия по истреблению вредителей. Ключевым аспектом является устранение причин появления насекомых, например, поломок в системе вентиляции, чтобы избежать их повторного появления.

Федорук отметил, что самостоятельные попытки избавиться от насекомых могут оказаться менее результативными, и лучше доверить эту проблему специалистам. Коммунальные службы должны провести осушение подвала, уничтожить насекомых и проверить исправность системы вентиляции, отметила Общественная Служба Новостей.