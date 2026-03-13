Эксперт по защите информации Петрушенко выразил сомнения в возможности защитить персональные данные от обработки ИИ

Эксперт по персональным данным и защите информации Федор Петрушенко выразил сомнения в возможности полноценно защитить личные данные от обработки с помощью искусственного интеллекта. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что даже письменный отказ в одной компании не гарантирует отсутствия использования ИИ ее подрядчиками.

Петрушенко подчеркнул: «Я думаю, от необдуманной обработки данных клиентов, персональных данных, с использованием искусственного интеллекта, потому что таким образом будет реализован механизм контроля. Как пример, я гражданин, написал заявление об отказе от обработки моих данных с помощью искусственного интеллекта, но у данной компании, куда я написал, есть куча подрядчиков, которые используют искусственный интеллект. Вот как проследить всю эту цепочку, предоставляется пока с трудом, как это можно сделать».

Ранее Минцифры заявили о намерении закрепить право на отказ от обслуживания с применением ИИ. Если клиент не хочет взаимодействовать с нейросетями, организация обязана будет предоставить ему услугу без их использования. Эта информация была приведена в статье «Известий» со ссылкой на текст законопроекта, который подготовило ведомство. Документ в настоящее время проходит межведомственное согласование, его вступление в силу планируется 1 сентября 2027 года.