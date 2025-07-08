Эксперт по выживанию Халилов рекомендовал перед походом скачивать офлайн-карты

Отдых на природе летом — это возможность получить массу положительных эмоций и забыть о повседневных заботах. Однако перед тем как отправиться в поход или на сплав, необходимо тщательно подготовиться, ведь приключение может сложиться не так, как планировалось. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал Общественной Службе Новостей , что нужно сделать перед отправлением в дикую местность и какие вещи стоит взять с собой.

По словам специалиста, важно сообщить о своих планах родным и близким. Они должны знать, куда вы отправляетесь, на какой срок и когда планируете вернуться. В удаленных от городов местах не всегда есть связь, поэтому если вы не выйдете на связь в назначенное время, ваши близкие смогут вовремя предпринять необходимые действия.

«У вас должны быть средства связи и средства навигации. Для обычных людей, которые не отправляются в экспедицию, GPS-навигаторы сложны и дороги. А вот установить на телефон пару приложений со скачанными офлайн-картами и с возможностью писать трек — это просто маст-хэв. Обязательно должно быть, чтобы люди всегда могли вернуться назад в цивилизацию. Это самое важное для выживания», — подчеркнул Халилов.

Также необходимо взять с собой комплект необходимой экипировки. К ней относятся палатка, спальный мешок, туристический коврик, дождевик, теплая одежда и аптечка. Кроме того, стоит иметь при себе средства для разведения огня, налобный фонарик и свисток. Наличие у туриста этих предметов значительно повышает его шансы на выживание в случае непредвиденных обстоятельств, подытожил эксперт.