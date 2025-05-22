Эксперт по уборке Меметов призвал не наклоняться наружу при мойке окон на высоте
Приступать к мытью окон на высоте следует только при полной уверенности в своей безопасности. Об этом сообщил Эрвин Меметов, директор по маркетингу клининговой компании «Домовенок», в интервью Life.ru.
Эксперт предложил использовать при уборке безвредные чистящие растворы, например смесь воды с уксусом или лимонным соком в пропорции один к одному. Такие смеси эффективно справляются с загрязнениями и не выделяют вредных испарений. Среди инструментов Меметов выделил резиновые стеклоочистители и салфетки из микрофибры.
«Не высовывайтесь из окна! Мойте только ту часть, до которой можете дотянуться, не наклоняясь сильно наружу. Если окно открывается полностью, можно помыть его снаружи, стоя внутри помещения», — добавил специалист.
По его словам, для достижения эффекта чистых окон часто достаточно тщательно протереть их изнутри. Тем, кто стремится к идеальной чистоте с обеих сторон, могут пригодиться магнитные щетки.