Эксперт по трудовому праву Петрова сообщила, что работник имеет право отказаться от работы в праздничные дни

Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала, что организации должны сопровождать предложения о работе в праздники соответствующим приказом. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

«Иногда руководители злоупотребляют своей властью. Поэтому всегда надо задавать вопрос: „Это будет оформлено?“», — отметила Петрова.

Приказ должен быть создан до праздника, и работник должен быть уведомлен о его существовании. У сотрудника есть право отказаться от работы в выходной день, кроме того, существуют льготные категории работников. Если приказ есть и работник согласен, то его часы работы обязательно попадут в табель учета рабочего времени.