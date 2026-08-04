Эксперт по технологиям Мясоедов предупредил о рисках открытых профилей в соцсетях

В МВД России предупреждают о возможных опасностях публикации личной информации в социальных сетях. Жителям страны советуют не размещать адрес, место работы или учебы, а также сведения о родных и близких, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Комментарий на эту тему дал эксперт по технологиям Павел Мясоедов в эфире «Авторадио» .

По словам экспертов, открытые данные помогают преступникам составить подробный портрет потенциальной жертвы. В МВД рекомендуют проверять, кому принадлежит профиль собеседника, и обращать внимание на место и время регистрации аккаунта.

что все чаще применяется искусственный интеллект, который сопоставляет безобидные изображения с постами друзей или комментариями и создает целостные профили. Даже если человек не указывает свое местоположение и действия напрямую, ИИ может предоставить всю необходимую информацию злоумышленнику. Поэтому рекомендуется держать страницы в социальных сетях закрытыми и общаться только с проверенными людьми.

В МВД также советуют не отвечать на сообщения от незнакомцев, добавлять подозрительные аккаунты в черный список и сообщать о них модераторам. Родителям рекомендуют заранее объяснить детям, что настоящие сотрудники банков и служб поддержки не требуют переводить деньги и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей.