Эксперт по социально-экономической политике Якубович подчеркнул, что важно отличать хамство от пассивной агрессии

За последние годы термины «токсичность», «пассивная агрессия» и «газлайтинг» стали неотъемлемой частью повседневного общения. Это явление порождает вопрос: люди стали злее или мы просто научились лучше распознавать эмоции? По мнению эксперта по социально-экономической политике Якова Якубовича, рост психологической грамотности населения стал причиной того, что люди стали лучше понимать собственные чувства и распознавать манипуляции. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru .

За последние 20 лет увеличилось количество доступных образовательных курсов и литературы по психологии, что способствовало более тонкому восприятию эмоционального воздействия.

Якубович подчеркнул, что важно отличать хамство от пассивной агрессии. Хамство — это прямая грубость и нарушение границ, а пассивная агрессия проявляется через внешне доброжелательное поведение, которое на самом деле может обесценивать собеседника или вызывать чувство вины. Пример такого поведения — фраза: «Я желаю тебе добра, но это не твой уровень».

Эксперт отметил, что повышенная чувствительность к подобным проявлениям не является признаком слабости, а, напротив, указывает на рост зрелости общества. Однако есть риск, что межличностные конфликты могут быть чрезмерной психологизацией. Люди могут воспринимать любой отказ или критику как личное оскорбление.

Для успешного перехода к более сложной системе коммуникаций необходимо развивать навыки распознавания истинных намерений, отделять эмоции от фактов и сохранять уважение к собеседнику. Государственные и общественные институты могут сыграть важную роль в поддержке проектов по развитию эмоционального интеллекта.