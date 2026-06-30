Эксперт по социально-экономической политике Якубович назвал обучение в зрелости эффективным из-за пластичности мозга

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru заявил, что многие люди боятся начинать учиться после 40 лет, поскольку считают, что время упущено. Однако, по его мнению, этот страх не должен стать препятствием.

Специалист подчеркнул, что в современных условиях непрерывное обучение необходимо, так как знания быстро устаревают. Он добавил, что, согласно исследованиям, мозг сохраняет способность к обучению на протяжении всей жизни. Кроме того, зрелым людям зачастую новый материал дается легче благодаря накопленному опыту, написали «Известия».

По словам Якубовича, у студентов старшего возраста есть преимущества перед молодежью. Они осознанно подходят к обучению, лучше понимают свои цели и обладают дисциплиной. Также у них есть жизненный опыт, профессиональные связи и знание рынка труда, что помогает эффективнее усваивать знания и быстрее находить работу.

Эксперт призвал отказаться от сравнения себя с более молодыми студентами. По его мнению, учеба должна восприниматься как обмен опытом, где возраст становится преимуществом.

Якубович отметил, что многие россияне успешно осваивают новые профессии после 45–50 лет. Работодатели все чаще ценят не только профессиональные навыки, но и эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость и умение работать в команде. По мнению эксперта, решение получить новое образование во взрослом возрасте — это смелый шаг, который не стоит откладывать из-за необоснованных страхов.