Эксперт по сервису Недякин заявил, что ИИ скоро заменит кассиров и операторов колл-центров

Эксперт в области управления организациями Максим Недякин в беседе с Lenta.ru отметил, что разговоры о вытеснении людей роботами уже не воспринимаются как фантастика. Он перечислил профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие три-пять лет.

В соответствующий список специалист включил работников, выполняющих обязанности по определенному регламенту. Речь идет, например, о кассирах, операторах колл-центров, банковских служащих и рядовых сотрудниках поддержки.

Однако, по мнению эксперта, есть сферы, где без человека не обойтись. Так, искусственный интеллект не сможет заменить медицинских сестер и сиделок, бригады скорой помощи, спасателей и пожарных, поваров, а также учителей и воспитателей, считает Недякин.