Эксперт по развитию бизнеса Сташкевич указала, что культурные различия влияют на успех международных переговоров

Успех международных переговоров во многом зависит от понимания деловой культуры партнеров. Специалист по международному развитию бизнеса Любовь Сташкевич утверждает, что различия в деловых культурах могут стать главным препятствием для успешных сделок. Об этом сообщил Daily Moscow .

Любовь Сташкевич, ранее занимавшая должность менеджера по внешним связям в Avant Garde Maritime Services, рассказала, что единых правил ведения переговоров не существует. Успешность сделки во многом определяется пониманием национальных особенностей.

По ее словам, в Германии ключевыми факторами являются точность, структурированность и тщательная подготовка. Немецкие партнеры ожидают заранее согласованную повестку, детальную аналитику и четкое распределение ответственности.

В ОАЭ доверительные отношения зачастую оказываются важнее формальных договоренностей. Значительная часть переговорного процесса проходит в неофициальной обстановке, а личное знакомство становится важным элементом последующего исполнения контракта.

В Индии коллективный характер принятия решений и высокая дистанция власти оказывают дополнительное влияние на переговоры. Даже после подписания договора стороны продолжают обсуждать детали сотрудничества, поэтому контракт воспринимается скорее как основа для дальнейшей совместной работы, чем как окончательное закрепление всех условий.

В Сингапуре высоко ценятся оперативность и уважение к иерархии. По словам эксперта, спорные вопросы эффективнее обсуждать в личных встречах с руководителем, не ставя его в ситуацию публичного несогласия.

Китайская переговорная культура использует молчание как полноценный инструмент коммуникации. Длительные паузы позволяют оценить устойчивость позиции собеседника и его способность сохранять самообладание в условиях неопределенности.

Эксперт считает, что развитие международного бизнеса требует от компаний перехода от универсальных переговорных сценариев к стратегиям, учитывающим национальные особенности партнеров.