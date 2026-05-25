Эксперт по промышленному туризму Трепалова назвала живую сопричастность главным запросом в сфере

Промышленный туризм в России за последние годы существенно изменился. Туристы больше не довольствуются простым посещением производственной территории, они хотят получить яркие эмоции и впечатления. Об этом рассказала руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова в открытой студии «ФедералПресс» .

По ее словам, главный запрос сегодня — это живая сопричастность, а не цифровые инсталляции. Примером может служить Северский трубный завод в Полевском, которому почти 300 лет. Там наибольшей популярностью пользуется моноспектакль: из-за доменной печи XIX века выходит горновой и рассказывает о процессах плавки металла прошлых веков. После этого гостей ведут на действующее производство.

Также внутри цехов все чаще проходят концерты, иммерсивные аудиоспектакли и выставки в жанре индустриального реализма.