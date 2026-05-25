Эксперт по промышленному туризму Пушкарская отметила безопасность экскурсий на металлургический комбинат в Магнитогорске

Магнитогорский металлургический комбинат, начавший принимать туристов с 2018 года, стал одной из самых необычных точек притяжения в России. Сюда приезжают люди из разных регионов страны и даже из-за рубежа, чтобы увидеть раскаленный чугун при температуре в полторы тысячи градусов. Подробнее рассказала руководитель Центра компетенций по промышленному туризму ПАО ММК Мария Пушкарская, сообщил «ФедералПресс» .

Специалист объяснила систему промышленного туризма на опасном производстве.

«Наш комбинат — это предприятие черной металлургии, опасное, действующее. Маршруты разрабатывались так, чтобы гостям было безопасно, но при этом интересно», — отметила эксперт.

По ее словам, на комбинате работают восемь маршрутов для разных аудиторий. Один из них — «У папы на работе» — предназначен для детей от шести лет. Родители-сотрудники показывают им, где и чем они занимаются, пока детей катают на автобусе по территории ММК.