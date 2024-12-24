Эксперт по питанию Забатурина посоветовала не отказываться от еды перед застольем

Риск переедания возрастает в новогодние выходные на фоне обилия блюд и низкой физической активности. Эксперт по питанию Ксения Забатурина в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовала не голодать перед праздничным застольем.

Специалист посоветовала заменять жирные ингредиенты более легкими альтернативами. Например, вместо майонеза использовать греческий йогурт или сметану, а сладкую газировку заменить минеральной водой, передает kp.ru.

В январские каникулы стоит чаще гулять на свежем воздухе. Важно также соблюдать режим сна. Это поможет легче вернуться к работе после праздников, заключила Забатурина.