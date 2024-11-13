Эксперт по нейросетям Зисман заявил, что ИИ не сможет полностью заменить сотрудников сферы обслуживания

Сфера обслуживания основывается главным образом на клиентоориентированности, поэтому нельзя говорить о том, что искусственный интеллект когда-нибудь полностью сможет заменить в ней людей. Таким мнением с «Известиями» поделился сотрудник научной группы «Адаптивные агенты» Института AIRI Илья Зисман.

Он объяснил, что одной из главных черт сотрудников сферы обслуживания, парикмахеров, официантов, тур-менеджеров, является коммуникабельность. Их цель — найти к каждому клиенту индивидуальный подход. А искусственный интеллект на это не способен.

По этой причине рано бить тревогу и переживать, пока можно говорить, что в будущем роботы смогут взять на себя обязанности по доставке, но не больше.