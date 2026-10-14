Эксперт по нейросетям Рудометкин напомнил, что ответственность за принимаемые с помощью ИИ решения лежит на человеке

Эксперт по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы Егор Рудометкин подчеркнул в беседе с MK.Ru , что ответственность за решения, принимаемые с помощью нейросетей, всегда лежит на человеке.

Он отмечает, что вопрос не в том, где ИИ никогда нельзя будет довериться, а в том, какие именно решения мы никогда не дадим принимать без человеческого контроля, пишет KP.RU.

По его словам, важно определить границы применения ИИ, чтобы избежать серьезных последствий, которые могут возникнуть из-за ошибок нейросетей в таких сферах, как составление юридических документов или психологическая поддержка.