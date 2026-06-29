Эксперт по недвижимости Ушаков заявил, что при выборе жилья зумеры ориентируются на наличие коворкингов
Директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков заявил NEWS.ru, что при выборе жилья вне центра города зумеры ориентируются на наличие коворкингов. По его словам, для более старших поколений важнее надежная инженерия и спортивные площадки.
При выборе жилья за пределами центра горожане учитывают личное удобство. Для 36% респондентов решающим фактором становится наличие сервисов, которые закрывают все повседневные нужды. Примерно 34% выбирают приватность, благоустройство и комфорт. Еще 30% готовы переехать ради более выгодной цены или просторной квартиры.
Эти предпочтения во многом зависят от возраста и семейного положения. Так, молодая аудитория ищет творческие пространства, коворкинги и сервисы для питомцев. Миллениалы и пары с детьми предпочитают полезные планировки, надежную инженерию и спортивные площадки.
Большинство покупателей отдают предпочтение отдаленным районам из-за наличия социальных объектов. Общественные пространства и зоны отдыха важны для 22% опрошенных. Повседневные услуги, такие как кафе и магазины, интересуют каждого пятого респондента, а фитнес- и спа-центры выбрали 8% опрошенных.