Эксперт по недвижимости Ушаков заявил, что при выборе жилья зумеры ориентируются на наличие коворкингов

Директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков заявил NEWS.ru , что при выборе жилья вне центра города зумеры ориентируются на наличие коворкингов. По его словам, для более старших поколений важнее надежная инженерия и спортивные площадки.

При выборе жилья за пределами центра горожане учитывают личное удобство. Для 36% респондентов решающим фактором становится наличие сервисов, которые закрывают все повседневные нужды. Примерно 34% выбирают приватность, благоустройство и комфорт. Еще 30% готовы переехать ради более выгодной цены или просторной квартиры.

Эти предпочтения во многом зависят от возраста и семейного положения. Так, молодая аудитория ищет творческие пространства, коворкинги и сервисы для питомцев. Миллениалы и пары с детьми предпочитают полезные планировки, надежную инженерию и спортивные площадки.

Большинство покупателей отдают предпочтение отдаленным районам из-за наличия социальных объектов. Общественные пространства и зоны отдыха важны для 22% опрошенных. Повседневные услуги, такие как кафе и магазины, интересуют каждого пятого респондента, а фитнес- и спа-центры выбрали 8% опрошенных.