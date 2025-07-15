Эксперт по недвижимости Твелина предупредила о рисках, связанных с рассрочкой от застройщиков

В условиях экономической нестабильности приобретение жилья становится сложной задачей. Эксперт по недвижимости Леся Твелина в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями для тех, кто планирует покупку недвижимости в 2025 году.

Твелина обратила внимание на новые макропруденциальные лимиты, вступившие в силу с 1 июля, которые могут повлиять на доступность ипотеки для некоторых заемщиков. Она предложила рассмотреть государственные программы поддержки, включая семейную, сельскую и IT-ипотеку, а также возможность использования материнского капитала.

Специалист отметила рост спроса на загородные дома с автономными коммуникациями, особенно вблизи крупных городов. Она рекомендовала обращать внимание на наличие инфраструктуры — школ, поликлиник и мест отдыха при выборе объекта.

Твелина также предупредила о рисках, связанных с рассрочкой от застройщиков, подчеркнув необходимость тщательного изучения договоров. Она отметила появление новых возможностей на рынке, таких как trade-in для недвижимости.