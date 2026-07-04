Эксперт по недвижимости Овчинникова призвала не покупать земельные участки без помощи профессионала

По ее словам, наличие профессионального опыта позволяет сразу оценить потенциал района и понять, где сделки проходят без сложностей, а где покупка потребует дополнительных вложений или судебных разбирательств.

Эксперт подчеркнула, что экономия на услугах юриста по недвижимости или проверенного агентства часто приводит к гораздо более крупным финансовым потерям уже после совершения сделки из-за скрытых юридических проблем, неверного назначения земли, отсутствия обещанной инфраструктуры или технических дефектов участка, таких как подтопление, которые крайне сложно выявить самостоятельно.