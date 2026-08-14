Эксперт по недвижимости объяснил, стоит ли покупать квартиру в складчину

Россияне ради экономии готовы покупать жилье совместно с родственниками или друзьями. Не стоит рассматривать это как выгодное вложение, ведь такие сделки имеют много подводных камней. Об этом 360.ru сообщил эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

«Если у вас ограниченный бюджет, и вы хотите приобрести недвижимость, то рекомендовано приобрести самый компактный объект», — сказал он.

При покупке квартиры в складчину для инвестиций могут возникнуть проблемы, если один из собственников захочет продать свою долю или умрет. В некоторых случаях решать их придется через суд.

Подробнее о минусах совместного приобретения жилья и оптимальных способах инвестировать в квадратные метры — в материале 360.ru.