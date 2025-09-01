Эксперт по маркетингу Кирьянов отметил, что ИИ помогает компаниям быстрее реагировать на потребности клиентов

В эпоху масштабных экономических перемен и цифровизации российские предприятия активно адаптируются к новым условиям, включая использование искусственного интеллекта (ИИ). Директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов поделился с РИАМО , как нейросети влияют на бизнес и потребителей.

По словам эксперта, применение ИИ позволяет предприятиям прогнозировать спрос, создавать персонализированные предложения и предсказывать тренды, что способствует быстрому реагированию на потребности клиентов.

«Компании в России все активнее внедряют современные технологии, чтобы предлагать продукцию, которая соответствует актуальным потребительским предпочтениям», — цитирует Кирьянова газета «Петербургский дневник».

Ярким примером использования ИИ стала генерация изображений для подарочных карт. Нейросети позволяют компаниям и их клиентам создавать уникальные дизайны без привлечения профессионалов, что ускоряет процесс и делает его более доступным, подчеркнул специалист.