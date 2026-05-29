Эксперт по кибербезопасности Мясоедов предупредил, что аферисты заманивают людей в поддельные рабочие чаты

Злоумышленники внедряются в доверие жертв, добавляя их в фальшивые рабочие чаты. Там они создают атмосферу обычного общения между коллегами. Когда контакт установлен, мошенники, маскирующиеся под кадровиков, администраторов и руководителей, рассылают ссылки на сайты, которые напоминают государственные порталы. Они настаивают на прохождении верификации, чтобы заполучить личные данные пользователей. Как обезопасить себя в данной ситуации, рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с «Авторадио» .

Специалист отметил, что современные технологии позволяют генерировать диалоги, фото и видео с помощью искусственного интеллекта.

«Нужно проверить непосредственно номера, контактные данные. Если вы видите только логин, то это должно у вас вызывать автоматические подозрения», — сказал Мясоедов.

Он также советует использовать антивирусы для защиты от фишинговых атак и подозрительных звонков.