Эксперт по кибербезопасности Арефьев выступил против суточного лимита на переводы для пенсионеров

Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев в беседе с «Москвой 24» высказал мнение, что введение суточного лимита на банковские переводы для пенсионеров может создать больше проблем, чем решить.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил установить суточный лимит на переводы в размере не более 30 тысяч рублей. Переводы свыше этого лимита должны будут проходить после верификации в банковском отделении или самостоятельного звонка в банк. Также было предложено внедрить самозапрет на крупные переводы.

Максим Арефьев отметил, что пенсионерам может потребоваться срочно оплатить крупную покупку или лечение, финансово помочь детям или внукам, но из-за ограничения они не смогут этого сделать. Вместо запретов эксперт предложил создать «удобный и безопасный» инструмент, например «белый список» из трех-пяти номеров близких, которые должны подтвердить операцию.

«Нужно дать пожилым и их родственникам удобные инструменты для создания персональной защиты, где риски сведены к минимуму, а бытовые операции остаются простыми», — заключил Арефьев.