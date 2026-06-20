Эксперт по кадровым системам Исакова напомнила о праве сотрудников инициировать изменение графика

Специалист по трудовым отношениям и кадровым системам Юлия Исакова в разговоре с RT сообщила, что работник может предложить руководству пересмотреть график работы.

По словам эксперта, базовое правило закреплено в статье 72 Трудового кодекса России. В ней говорится, что любые корректировки изначально зафиксированных договоренностей допустимы при достижении обоюдного согласия.

Как пояснила специалист, руководство имеет право поддержать предложение сотрудника о пересмотре графика. Для этого нужно оформить документ в свободном формате, добавило ОТР.