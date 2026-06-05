Эксперт по кадровой политике Крячкова назвала серьезным трендом трансформацию роли женщин в IT и логистике

Рынок труда в настоящее время претерпевает значительные изменения, вызванные технологическим прогрессом, кадровым дефицитом и распространением гибридной модели занятости. В условиях этих трансформаций традиционные профессии требуют обновления компетенций, что открывает новые возможности для женщин в таких сферах, как логистика, IT, рабочие специальности и промышленность. Согласно исследованиям, с 2021 по 2024 год количество вакансий для женщин в этих областях увеличилось на 5–9%, написал newsnn.ru .

Это стало темой обсуждения на недавней дискуссии, организованной Комитетом по управлению персоналом Ассоциации менеджеров, где эксперты и топ-менеджеры крупных промышленных компаний рассмотрели, достаточны ли эти темпы для преодоления существующих стереотипов и какие препятствия все еще сохраняются, добавил сайт novostivolgograda.ru.

Вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова отметила, что рынок труда меняется, и трансформация роли женщин в индустрии является одним из серьезных трендов. Она подчеркнула, что компании все чаще приглашают женщин на традиционно мужские позиции, что стало прагматичным ответом на кадровый голод. Женщины, по ее словам, приносят в производство другую культуру управления, высокую вовлеченность и готовность к системной работе. Крячкова также указала на необходимость устранения барьеров и создания равных возможностей для всех, что является важной задачей бизнеса.