Эксперт по кадрам Котлярова предупредила, что работник не может получить вместо отпуска денежную компенсацию

По российскому законодательству не получится просто так заменить законные 28 дней ежегодного отпуска на деньги и продолжить работать. Руководитель кадровой компании Ирина Котлярова в беседе с РИА «Новости» рассказала, что запрет на такую замену предусмотрен Трудовым кодексом — отпускные должны использоваться для полноценного отдыха сотрудника.

Однако лазейка для получения дополнительных средств все же существует, но она касается не всех работников. Согласно статье 126 ТК РФ, обменять отпуск на рубли можно только в случае, если сотруднику полагается отдыхать дольше стандартного четырехнедельного срока. Как правило, дополнительные дни отдыха предусмотрены для тех, кто трудится на Крайнем Севере, на вредных производствах или имеет ненормированный график, написало АБН24.

Чтобы получить компенсацию, сотруднику нужно написать заявление, а руководству — выпустить приказ и внести правки в график отпусков. При этом даже из этого правила есть исключения. Беременным женщинам, несовершеннолетним сотрудникам и тем, кто работает в опасных условиях труда, запрещено лишать отдыха и выплачивать компенсации — им придется отгулять все дни до единого.