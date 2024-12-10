Эксперт по качеству продуктов Талдыкина посоветовала выбирать майонез с жирностью не менее 50%

Майонез — важный ингредиент множества новогодних салатов. В преддверии праздников этот продукт становится особенно актуален. На что обратить внимание при покупке майонеза, рассказала заместитель начальника отдела Центра контроля качества Наталья Талдыкина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, качественный продукт должен иметь жирность не менее 50%. В составе необходимо обратить внимание на наличие растительных масел — рафинированных, дезодорированных.

Кроме того, майонез, изготовленный по государственным нормам, не должен содержать каких-либо синтетических ароматизаторов и красителей, резюмировала Талдыкина.